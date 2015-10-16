Цьогоріч заявки на американську "грін-карту" подала рекордна кількість росіян

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на Bloomberg.

При цьому для громадян Росії виділена квота в 4 тисячі, стверджують у Державному департаменті.

Крім того, за даними Держдепу, в минулому році 245,638 тисяч громадян Росії отримали в США візи, які дозволяють їм працювати або навчатися в США. Це удвічі більше, ніж 10 років тому, незважаючи на те, що населення РФ не збільшилося відтоді.

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Ще 3,622 тисяч росіян минулого року отримали дозвіл на постійне проживання в США, з них 56 отримали такий дозвіл після того, як інвестували в створення бізнесу з новими робочими місцями в США мінімум $500 тисяч.

Також минулого року посвідку на проживання в ЄС і Швейцарії отримали приблизно 75,3 тис росіян, що на 25% більше порівняно з 2010 роком. Крім того, на 30% зросла за останні 5 років кількість звернень росіян щодо отримання громадянства Ізраїлю.