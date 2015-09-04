Палестинській дівчинці, яка розплакалася після слів Меркель, продовжили посвідку у Німеччині
19:58, 04 вересня 2015Світ
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Палестинській дівчинці, яка розплакалася після слів канцлера ФРН Ангели Меркель про те, що вона може бути депортована, продовжили посвідку в країні до березня 2016 року.
Скріншот / news stim
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс глави німецького міста Росток.
У середині липня під час бесіди Меркель з біженцями слова канцлера довели одну дівчинку у залі до сліз.
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Тоді Меркель заявила, що не всі мігранти можуть залишитися у Німеччині. «Звичайно, ви дуже приємні люди, але ми не можемо всім мігрантам сказати: приїжджайте до Німеччини. Деяким все одно доведеться покинути Німеччину», - сказала вона.
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