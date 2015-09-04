Палестинській дівчинці, яка розплакалася після слів Меркель, продовжили посвідку у Німеччині

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс глави німецького міста Росток.

У середині липня під час бесіди Меркель з біженцями слова канцлера довели одну дівчинку у залі до сліз.

Читайте такожПодальше існування Шенгену може стояти під питанням - Меркель

Тоді Меркель заявила, що не всі мігранти можуть залишитися у Німеччині. «Звичайно, ви дуже приємні люди, але ми не можемо всім мігрантам сказати: приїжджайте до Німеччини. Деяким все одно доведеться покинути Німеччину», - сказала вона.