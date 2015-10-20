У Стамбулі ліквідовані підпільні центри підготовки бойовиків "Ісламської держави"

Співробітники антитерористичного підрозділу поліції провели рейди за підтримки вертольотів за 13 адресами в стамбульському районі Пендік і за п'ятьма адресами у сусідніх районах передає Lenta.ru з посиланням на газету Hurriyet.

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Всього були доставлені в поліцію 53 особи, з них 29 неповнолітніх. Затримані виявилися громадянами Узбекистану і Таджикистану. Слідчі приступили до їхніх допитів.

Робота з підготовки бойовиків проходила переважно в орендованих підвальних приміщеннях. Дітям розповідали про життя на захоплених "Ісламською державою"територіях. Екстремістам належало брати участь в бойових діях в Сирії і Іраку.

Як було встановлено, затримані, які прибули із східних районів Узбекистану, перебували в Туреччині нелегально.