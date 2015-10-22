США та союзники закликали ООН відповісти на нові випробування зброї в Ірані

Як передає радіо "Свобода", США, Великобританія, Франція та Німеччина сповістили комітет ООН щодо санкцій проти Ірану про недавнє випробування в цій країні балістичної ракети.

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США від імені чотирьох країн надіслали такий лист пізно ввечері 21 жовтня. Як вважають автори листа, цей запуск ракети порушує резолюції Ради Безпеки, балістична ракета "за своєю суттю здатна нести ядерну зброю".

Лист може свідчити про можливість нових санкцій або продовження дії попередніх обмежень. Водночас таке рішення вимагає згоди Китаю та Росії, які мали м’якшу лінію щодо Тегерана.

Іран заперечує, що випробувана ракета здатна нести ядерні боєголовки.

Іран і світові держави в липні 2015 року домовилися про поступове зняття санкцій в обмін на контроль міжнародної спільноти за ядерною програмою Тегерана.