В Росії ФСБ займеться пропагандою "позитивних цінностей" серед громадян

Про це розповів РБК заступник голови комітету Олександр Хінштейн.

За його словами, законопроект погоджено із державно-правовим управлінням президента РФ.

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Уряд РФ вніс проект в Держдуму 31 грудня 2013 року, він був прийнятий у першому читанні в березні 2014 року. Зволікання пояснюється тривалим доопрацюванням. У висновку комітету до першого читання говорилося, що в первісному варіанті, зокрема, не визначено напрямки діяльності та розмежування повноважень різних федеральних органів виконавчої влади.

"Ми провели шість засідань експертної ради, законопроект кардинально змінено», — говорить Хінштейн. У його доопрацюванні брала участь уповноважений з прав людини Елла Памфілова: у понеділок апарат уповноваженого та комітет з безпеки провели спільну нараду. Для винесення законопроекту на розгляд комітету залишилося дочекатися остаточної згоди апарату уповноваженого та відкликання МВС на доопрацьований варіант", повідомив співрозмовник, близький до керівництва комітету.

Законопроект потрібен, щоб нібито відновити «вітчизняний досвід профілактики правопорушень», і вноситься на виконання затвердженої у 2009 році тодішнім президентом Дмитром Медведєвим«Стратегії національної безпеки Російської Федерації до 2020 року», йдеться в пояснювальній записці.

Пропонована урядом (законопроект розроблений МВС) федеральна система «буде спрямована на пропаганду позитивних життєвих цінностей, матеріальну, психологічну та іншу адаптаційну підтримку особам, які опинилися у важкій життєвій ситуації або які перебувають у соціально небезпечному становищі».