Путін заявив, що зброя ще довго буде інструментом міжнародної політики

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час виступу на Міжнародному дискусійному клубі "Валдай" в Сочі, пише Українська правда.

"Будемо реалістами: воєнна сила залишається і ще довго буде інструментом міжнародної політики. Так є за фактом життя", - заявив Путін, говорячи про ситуацію в світі.

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Як повідомляв УНІАН, в ході виступу на підсумковій пленарній сесії клубу "Валдай" Путін також різко розкритикував США.