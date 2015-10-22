Путін розкритикував США: Конкуренція держав може призвести до "драматичного зриву"

Він зазначив, що "у всіх держав завжди є і будуть свої деколи різноспрямовані інтереси, а розвиток світової історії завжди супроводжувала конкуренція держав та їх союзів", передає Newsru.

"На мій погляд, це абсолютно природно. Головне, щоб така конкуренція будувалася в рамках певних політичних, правових, моральних норм і правил. Інакше суперництво, зіткнення інтересів загрожує гострими кризами і драматичними зривами", - вказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Путін звинуватив владу США у відмові взаємодіяти щодо Сирії.