Путін розкритикував США: Конкуренція держав може призвести до "драматичного зриву"
18:57, 22 жовтня 2015Світ
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В ході виступу на підсумковій пленарній сесії клубу "Валдай" у Сочі президент РФ Володимир Путін різко розкритикував США.
REUTERS
Він зазначив, що "у всіх держав завжди є і будуть свої деколи різноспрямовані інтереси, а розвиток світової історії завжди супроводжувала конкуренція держав та їх союзів", передає Newsru.
"На мій погляд, це абсолютно природно. Головне, щоб така конкуренція будувалася в рамках певних політичних, правових, моральних норм і правил. Інакше суперництво, зіткнення інтересів загрожує гострими кризами і драматичними зривами", - вказав Путін.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Путін звинуватив владу США у відмові взаємодіяти щодо Сирії.
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