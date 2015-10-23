В університеті штату Теннессі внаслідок стрілянини поранено 3 людини

Як повідомляють місцеві ЗМІ, один з потерпілих знаходиться в критичному стані. Всі поранені доставлені в лікарню, передає Бі-бі-сі. Але про те в якому вони стані не повідомляється. Також не відомо чи були поранені студентами.

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Очевидці стверджують, що на територію університету прибули поліцейські. У самій поліції ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, тиждень тому 3 людини отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини на вечірці біля будівлі університету Нешвілла.