В університеті штату Теннессі внаслідок стрілянини поранено 3 людини
10:07, 23 жовтня 2015Світ
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За попередніми даними, 3 людини отримали поранення в результаті стрілянини в університеті міста Нешвілл в американському штаті Теннессі.
lifeusa.ru
Як повідомляють місцеві ЗМІ, один з потерпілих знаходиться в критичному стані. Всі поранені доставлені в лікарню, передає Бі-бі-сі. Але про те в якому вони стані не повідомляється. Також не відомо чи були поранені студентами.
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Очевидці стверджують, що на територію університету прибули поліцейські. У самій поліції ситуацію поки не коментують.
Нагадаємо, тиждень тому 3 людини отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини на вечірці біля будівлі університету Нешвілла.
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