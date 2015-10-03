Обама розпорядився приспустити прапори США у зв'язку з трагедією в коледжі

Про це йдеться в опублікованому повідомленні Білого дому, передає ТАСС.

"На знак поваги до жертв стрілянини, що сталася 1 жовтня 2015 року, я наказую приспустити прапор Сполучених Штатів над Білим домом і всіма федеральними будівлями, військовими базами, військовими кораблями, американськими посольствами і консульствами за кордоном ... до заходу сонця 6 жовтня 2015 року", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих у результаті стрілянини на території коледжу Umpqua в Орегоні становить 10 осіб, ще семеро отримали поранення. Сам нападник був убитий.

Раніше президент США Барак Обама виступив із зверненням, в якому закликав посилити закони, що стосуються продажу й носіння зброї.

"Ми чи не єдина країна на Землі, де є люди з психічними захворюваннями або бажають заподіяти шкоду іншим. Але ми - єдина з передових країн на Землі, де такі масові розстріли відбуваються кожні кілька місяців", - сказав президент.