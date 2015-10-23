Жертвами двох вибухів у Нігерії стали 37 осіб

У північно-східній Нігерії прогриміло два вибухи, внаслідок яких загинули 37 і постраждали більше 100 осіб. Про це повідомляє ВВС, посилаючись на джерело в місцевій владі.

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Повідомляється, що внаслідок вибуху в новій мечеті в місті Йола загинули близько 30 осіб. А в Майдугурі на північному сході Нігерії смертник підірвав себе і ще сімох людей.

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Раніше повідомлялося, що в північній частині Камеруну бойовики "Боко Харам" обезголовили 9 осіб, в тому числі дітей і жінок.