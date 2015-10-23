Жертвами двох вибухів у Нігерії стали 37 осіб
21:15, 23 жовтня 2015Світ
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Більше 100 отримали поранення.
REUTERS
У північно-східній Нігерії прогриміло два вибухи, внаслідок яких загинули 37 і постраждали більше 100 осіб. Про це повідомляє ВВС, посилаючись на джерело в місцевій владі.
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Повідомляється, що внаслідок вибуху в новій мечеті в місті Йола загинули близько 30 осіб. А в Майдугурі на північному сході Нігерії смертник підірвав себе і ще сімох людей.
Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.
Раніше повідомлялося, що в північній частині Камеруну бойовики "Боко Харам" обезголовили 9 осіб, в тому числі дітей і жінок.
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