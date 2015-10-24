Центр урагану "Патрісія" досяг території Мексики

Діаметр ока бурі дорівнює приблизно 9 км. Даних про жертви серед населення поки не надходило, передає ТАСС.

Швидкість вітру урагану досягає 70 метрів в секунду.

Наслідки удару найпотужнішого в історії планети урагану можуть бути катастрофічними. Для мінімізації збитків в особливо вразливі райони були направлені тисячі рятувальників і військових, у тому числі інженерні частини, оснащені спеціальною технікою. Сили цивільної оборони Мексики евакуювали з прибережних районів тисячі туристів та десятки тисяч місцевих жителів. Для їх розміщення були обладнані сотні притулків.

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Ураган обрушив на прибережні райони багатометрові хвилі і потужні зливи. Очікується, що всього за 48 годин може випасти до піврічної норми опадів, що неминуче загрожує затопленнями і сходом зсувів. Очікується, що "Патрісія" пройде над штатами Халіско, Коліма, Наяріт, Сакатекас і Коауїла і навіть може дійти до території США. Тим не менш, фахівці прогнозують, що на цьому шляху циклон значно ослабне і стане ураганом другої категорії або навіть тропічним штормом.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ураган п'ятої категорії "Патрісія" біля тихоокеанського узбережжя Мексики ставить рекорди по швидкості вітру, що досягає 325 кілометрів на годину з поривами до 400 кілометрів на годину.