У Канаді оприлюднили попередні результати розслідування катастрофи "Левіафана-2"

Про це повідомляє Associated Press.

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За інформацією видання, пасажири катера стовпилися з лівого боку верхньої палуби і розглядали кита, чим змістили рівновагу. У той же час хвиля вдарила в правий борт судна і перекинула його, а люди опинилися у воді.

Стало відомо, що п'ятеро загиблих були громадянами Великобританії, досі тривають пошуки зниклого безвісти австралійця.

Слідчі опитали кількох пасажирів і членів команди та з'ясувавали, що їм вдалося розгорнути один рятувальний пліт.

Повне розслідування займе місяці, відзначають в поліції.

Нагадаємо, на початку тижня неподалік від Ванкувера затонуло судно з 27 туристами, які хотіли подивитися на сірих тихоокеанських китів.