У житловому будинку під Хабаровськом стався вибух, під завалами можуть перебувати до 6 осіб

Як повідомляє крайове управління МВС, вибух газу призвів до часткового обвалення всіх трьох поверхів одного з під'їздів, передає Бі-бі-сі.

Наразі відомостей про загиблих не надходило.

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У Далекосхідному регіональному центрі МНС інформагентствам уточнили, що під завалами можуть перебувати до шести осіб. Ще двох вже витягли, їхній стан не уточнюється.

Місце події оточене поліцією. Причини вибуху поки не встановлені.