У Мумбаї обвалився житловий будинок, загинули 11 осіб (фото)

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на поліцію Індії.

Семеро людей дістали з-під завалів живими. За даними рятувальників, під завалами будівлі можуть залишатися люди.

За даними влади, триповерховий будинок був побудований понад 50 років тому і був пошкоджений проливними дощами, які зазвичай тривають в цьому регіоні Індії з червня по вересень.

Читайте такожВ Індії вперше стратять за два групові зґвалтування

Будинок був визнаний небезпечним для проживання ще два роки тому, однак кілька сімей продовжували жити в ньому.

Ціни на нерухомість в Мумбаї - одні з найвищих в Азії. Багато городяни змушені жити в старих, напівзруйнованих будівлях. Близько 60% населення мегаполісу живуть в трущобах. За останні два роки в результаті обвалення житлових будинків в Мумбаї загинули більше 100 осіб.