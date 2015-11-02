Кожні 5 днів у світі гине журналіст – ЮНЕСКО

Про це повідомляє німецький комітет ЮНЕСКО.

"В середньому кожні 5 днів під час виконання своєї роботи гине журналіст", - підкреслив глава німецького комітету Вольфганг Шуц.

За даними ЮНЕСКО, за останні два роки найнебезпечнішим регіоном для журналістів стали арабські країни, де загинули 54 репортера. Після них йдуть Південна Америка та Карибський регіон (51 загиблий), а також Азія і Тихоокеанський регіон (30 загиблих), передає Польське радіо.

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Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова закликала держави, що входять в цю організацію, притягати до кримінальної відповідальності тих, хто скоїв злочини проти журналістів.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун нещодавно нагадав, що тільки 7% вбивств журналістів розслідуються успішно, а менше одного з 10 злочинів щодо представників мас-медіа вдається повністю розслідувати.

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Сьогодні за ініціативою ЮНЕСКО вже другий рік поспіль у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Як повідомляв УНІАН, з 2 по 23 листопада за ініціативи Міжнародної федерації журналістів у світі проходить кампанія "Стоп безкарності" проти безкарності за злочини, скоєні проти журналістів.