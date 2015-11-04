Ірландцям дозволять вживати героїн, кокаїн і канабіс

Про це заявив міністр Айдан О'Ріордан, відповідальний за ірландську національну стратегію по боротьбі з наркотиками, повідомляє The Irish Times.

За словами міністра, Ірландія має намір оголосити про плани декриміналізації наркотиків в невеликих кількостях, в тому числі героїну, кокаїну і канабіса, використовуваних для особистого вживання, пише Європейська правда.

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"Я твердо переконаний у тому, що має бути культурний зсув в тому, як ми ставимося до вживання психоактивних речовин, якщо ми хочемо розірвати це коло і зробити серйозну спробу боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю", - сказав О'Ріордан.

Він додав, що питання наркоманії, наскільки це можливо, має бути вилучене з системи кримінального правосуддя.

Підкреслюючи відмінність між легалізацією та декриміналізацією, міністр сказав, що залишиться злочином продавати, розповсюджувати або отримувати прибуток від незаконної торгівлі наркотиками. Але не буде злочином бути наркоманом.

У той же час він зазначив, що офіційно це рішення зможе прийняти тільки наступний уряд Ірландії.