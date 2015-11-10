Британія офіційно розпочала переговори про зміну умов членства в ЄС
12:48, 10 листопада 2015Світ
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон оголосив про офіційний початок переговорів про зміну умов членства країни в Євросоюзі.
REUTERS
"Ми вступаємо у фазу офіційних переговорів про зміну умов членства в ЄС", - сказав британський прем'єр, передає kommersant.
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Він повідомив, що направив голові Європейської ради Дональду Туску листа з вимогами. Текст листа опублікований сьогодні.
Нагадаємо, центр досліджень економіки і бізнесу підготував доповідь, згідно з якою вихід із складу Євросоюзу позбавить британську економіку низки переваг. У той же час рішення залишитися всередині ЄС, готового провести ринкові реформи, може принести Великобританіїдодаткові 58 млрд фунт стерлінгів та 790 тис. нових робочих місць до 2030 року.
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