Британія офіційно розпочала переговори про зміну умов членства в ЄС

"Ми вступаємо у фазу офіційних переговорів про зміну умов членства в ЄС", - сказав британський прем'єр, передає kommersant.

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Він повідомив, що направив голові Європейської ради Дональду Туску листа з вимогами. Текст листа опублікований сьогодні.

Нагадаємо, центр досліджень економіки і бізнесу підготував доповідь, згідно з якою вихід із складу Євросоюзу позбавить британську економіку низки переваг. У той же час рішення залишитися всередині ЄС, готового провести ринкові реформи, може принести Великобританіїдодаткові 58 млрд фунт стерлінгів та 790 тис. нових робочих місць до 2030 року.