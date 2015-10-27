Президент Єврокомісії переконує Британію залишитися в ЄС
ЄС є кращим з Британією в складі, так само як і Британія є кращою з ЄС. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у своїй статті для The Times.
За його словами, ведучи переговори щодо перегляду умов членства Великої Британії, ЄС дотримуватиметься прагматизму, передаеє Європейська правда.
"Більше, ніж рік тому, коли я проводив кампанію, щоб стати президентом Єврокомісії, я пообіцяв домагатися чесної угоди для Британії. Тепер цей процес вже почався", - написав Юнкер.
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Я зроблю це заради однієї єдиної причини: тому що я вважаю, що ЄС є кращим з Британією в своєму складі та, що Британії є кращою в рамках ЄС", - зауважив він.
"І я вважаю, що в ключових областях, ми можемо досягти набагато більшого, діючи спільно, ніж кожен поодинці", - наголосив Юнкер.
Нагадаємо, Палата громад підтримала план прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона про проведення до кінця 2017 року референдуму про подальше членство країни в Євросоюзі.
Сам Кемерон неодноразово заявляв, що хотів би зберегти Великобританію в ЄС. При цьому він домагається перегляду ролі країни в європейському співтоваристві.