Президент Єврокомісії переконує Британію залишитися в ЄС

За його словами, ведучи переговори щодо перегляду умов членства Великої Британії, ЄС дотримуватиметься прагматизму, передаеє Європейська правда.

"Більше, ніж рік тому, коли я проводив кампанію, щоб стати президентом Єврокомісії, я пообіцяв домагатися чесної угоди для Британії. Тепер цей процес вже почався", - написав Юнкер.

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Я зроблю це заради однієї єдиної причини: тому що я вважаю, що ЄС є кращим з Британією в своєму складі та, що Британії є кращою в рамках ЄС", - зауважив він.

"І я вважаю, що в ключових областях, ми можемо досягти набагато більшого, діючи спільно, ніж кожен поодинці", - наголосив Юнкер.

Нагадаємо, Палата громад підтримала план прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона про проведення до кінця 2017 року референдуму про подальше членство країни в Євросоюзі.

Сам Кемерон неодноразово заявляв, що хотів би зберегти Великобританію в ЄС. При цьому він домагається перегляду ролі країни в європейському співтоваристві.