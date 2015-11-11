Останній об'єкт з виробництва хімічної зброї в Сирії знищать до кінця року - ООН

Про це заявив виконуючий обов'язки високого представника ООН з питань роззброєння Кім Вон Су за підсумками закритої сесії Ради Безпеки всесвітньої організації, повідомляє ТАСС.

"11-й об'єкт - ангар - було знищено, останній ангар готується до ліквідації. Робота по знищенню йде в правильному напрямку", - сказав він, уточнивши, що процес планується закінчити до кінця року".

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Кім Вон Су також повідомив, що завершується підготовка до запуску спільного механізму ООН і Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), який займеться розслідуванням випадків бойового застосування отруйних речовин в Сирії. "СМ ООН, швидше за все, буде готовий розпочати роботу вже у найближчу п'ятницю", - зазначив представник всесвітньої організації.

Як відомо, 12 об'єктів з виробництва хімічної зброї в Сирії включали в себе сім ангарів і п'ять підземних споруд. В останні місяці останні два ангари були недоступні через ситуацію з безпекою.