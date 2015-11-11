Чоловік-бізнесмен і кар'єра біомедика: Reuters розповів про старшу дочку Путіна Марію Фаассен

Про це повідомляє Reuters, підкресливши, що в достовірних джерелах знайти її фотографій в дорослому віці не вдалося.

Згідно з повідомленням, Марія, народилася 28 квітня 1985 року, вивчала біологію в Санкт-Петербурзькому університеті і медицину в Московському державному університеті.

Згідно з повідомленнями в російській і західній пресі, вона вийшла заміж за голландського бізнесмена Йоррита Йооста Фаассена. У деяких статтях стверджувалося, що вона протягом деякого часу жила у Нідерландах, але ця інформація не підтверджена.

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Раніше в цьому році Путін сказав, що обидві його дочки живуть у Москві, але не навів жодних деталей.

За даними Reuters, Марія зараз носить прізвище Фаассен і під цим ім'ям робить кар'єру в сфері біомедицини, спеціалізуючись на ендокринній системі, яка контролює гормони.

Так, на сайті системи "Істина", якою користуються вчені та науковці МДУ, вона позначена як співавтор п'яти праць, опублікованих за останні два роки. Одна з них називається "Стан антиоксидантної системи крові у пацієнтів з акромегалією".

Вона також є співавтором книги про "ідіопатичну низькорослость" у дітей, що опублікована в цьому році видавництвом Lambert Academic Publishing. Марія - кандидат наук в Ендокринологічному науковому центрі в Москві, який веде благодійну програму "Альфа-Ендо", що допомагає дітям з ендокринними захворюваннями. На офіційному сайті проекту викладена презентація, зроблена Марією.

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Як зазначається, Фаассен повідомила Reuters по електронній пошті, що запити про інформацію щодо наукового центру повинні бути адресовані його керівництву. Вона не відповіла на питання про те, коли вона вийшла заміж, і чи вплинув пост батька на її кар'єру.

"Альфа-Ендо" фінансується Альфа-банком, великою російською фінансовою організацією з дочірніми структурами в США, Великобританії та на Кіпрі. Найбільшим акціонером є Михайло Фрідман, мільярдер з інтересами в банківській, енергетичній та телекомунікаційній сферах. Представник банку сказав: "Альфа-банк і Альфа-груп, в широкому сенсі, виступають спонсорами проекту і все... Ми не в курсі, хто ще бере участь у проекті".

Чоловік Марії в свою чергу працював у Газпромбанку, великому кредиторі, що має тісні зв'язки з оточенням Путіна. Принаймні, до серпня цього року Йоррит Йоост Фаассен згадувався в якості заступника керівника російської консалтингової компанії МЕФ-Аудит на її офіційному сайті. Його ім'я більше не значиться на сайті, та він не відповів на прохання про коментар.