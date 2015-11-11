Росія вводить безвізовий режим з Болівією

"Схвалити представлений МЗС Росії погоджений із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади і попередньо опрацьований з Болівійської Стороною проект угоди між урядом багатонаціональної держави Болівія про безвізові поїздки громадян Російської Федерації і громадян багатонаціональної держави Болівія", — йдеться в тексті документа, пише Росбалт.

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МЗС РФ доручено по досягненні домовленості з Болівійської стороною підписати угоду від імені російського кабінету міністрів, дозволивши вносити зміни, що не мають принципового характеру.