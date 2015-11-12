Facebook повідомив про рекордну кількість запитів від влади про дані користувачів

Усього в першій половині 2015 року запити в Facebook на розкриття даних користувачів приходили 41214 разів, що на 18% більше, ніж за попередні півроку, передає Дождь.

Також в компанії відзначають, що на 112% зріс обсяг контенту, який доводиться блокувати для користувачів на вимогу влади в різних країнах.

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Приблизно 75% заблокованого контенту припадає на Індію, влада якої жорстко цензурує пости в соцмережах з релігійних і політичних питань.

Раніше УНІАН повідомляв, що представники Facebook і уряду Німеччини заявили про створення робочої групи, яка займеться моніторингом антимігрантських публікацій і проявів ксенофобії в мережі.