Кремль пояснив рішення Путіна не їхати на саміт АТЕС "планами Медведєва на Філіппінах"

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Дійсно, Росія на саміті АТЕС буде представлена головою уряду", - сказав Пєсков.

Прес-секретар пояснив, що Путін прийняв це рішення "нещодавно через плани Дмитра Медведєва на Філіппінах".

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"У голови уряду там були заплановані в регіоні додаткові контакти, додаткові візити. У зв'язку з цим, з точки зору оптимізації графіків вищого керівництва країни, Путін прийняв рішення, щоб президент і прем'єр з різницею в один-два дні в таку далечінь не летіли", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, федеральний чиновник РФ на правах анонімності розповсюдив інформацію, що Путін не поїде на саміт АТЕС, який відбудеться 18-19 листопада на Філіппінах.