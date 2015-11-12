Кремль пояснив рішення Путіна не їхати на саміт АТЕС "планами Медведєва на Філіппінах"
Президент РФ Володимир Путін вирішив не їхати на саміт АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) через "плани" прем'єра РФ Дмитра Медведєва на Філіппінах.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
"Дійсно, Росія на саміті АТЕС буде представлена головою уряду", - сказав Пєсков.
Прес-секретар пояснив, що Путін прийняв це рішення "нещодавно через плани Дмитра Медведєва на Філіппінах".
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"У голови уряду там були заплановані в регіоні додаткові контакти, додаткові візити. У зв'язку з цим, з точки зору оптимізації графіків вищого керівництва країни, Путін прийняв рішення, щоб президент і прем'єр з різницею в один-два дні в таку далечінь не летіли", - сказав Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, федеральний чиновник РФ на правах анонімності розповсюдив інформацію, що Путін не поїде на саміт АТЕС, який відбудеться 18-19 листопада на Філіппінах.