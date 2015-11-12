Медведєв знову замінить Путіна: цього разу на саміті АТЕС
11:57, 12 листопада 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва), який відбудеться 18-19 листопада на Філіппінах.
REUTERS
Про це повідомив один з федеральних чиновників, передає РБК.
За словами джерела, 15-16 листопада президент РФ поїде до Туреччини на саміт «Великої двадцятки».
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Спочатку передбачалося, що 17 листопада Путін відвідає один з російських регіонів, а 18-19 листопада разом з іншими світовими лідерами вирушить на Філіппіни, проте було вирішено, що на цей захід поїде прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, розповів чиновник.
"Більшість країн представлені на саміті АТЕС главами держав", - зазначив співрозмовник видання.
При цьому прес-секретар Путіна Пєсков поки не коментує цю інформацію.
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