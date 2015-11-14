Семеро із восьми терористів у Парижі були смертниками – французька прокуратура
20:34, 14 листопада 2015Світ
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Прокуратура Парижа повідомила, що семеро із восьми загиблих нападників на різні ділянки французької столиці були терористами-смертниками, і загинули в результаті спрацювання вибухівки на поясі.
REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, кількість бойовиків могла бути більшою, і вони все ще можуть перебувати в місті. Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "вбивство, пов'язане з тероризмом".
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Як повідомляв УНІАН, терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.
Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.
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