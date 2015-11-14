Семеро із восьми терористів у Парижі були смертниками – французька прокуратура

Як повідомляє Радіо Свобода, кількість бойовиків могла бути більшою, і вони все ще можуть перебувати в місті. Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "вбивство, пов'язане з тероризмом".

Читайте такожОчевидці розповіли про жінку-терористку в паризькому концертному залі Bataclan

Як повідомляв УНІАН, терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.

Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.