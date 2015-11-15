З'явилося нове відео перестрілки з терористами у Парижі

Атака на театр Bataclan, де йшов концерт каліфорнійської групи Eagles Of Death Metal, стала найбільш кровопролитною з шести терактів, скоєних у Парижі увечері в п'ятницю, 13 листопада, передає "Дождь".

Тоді терористи вбили охоронців на вході, зайшли до зали і відкрили хаотичний вогонь по публіці, вигукуючи, що це помста за втручання Франції до сирійського конфлікту.

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Потім вони взяли в заручники уцілілих, й спецназ пішов на штурм. Унаслідок цього загинули більше ста людей. Учасники Eagles Of Death Metal не постраждали.

Нагадаємо, 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Згідно з останніми даними французької прокуратури, кількість загиблих внаслідок терактів зросла до 129, поранених - до 352.