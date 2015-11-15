ФБР США допоможе Франції розслідувати теракти у Парижі - ЗМІ

Про це заявили джерела у правоохоронних органах, передає РІА Новости з посиланням на газету New York Times.

Серед співробітників, яких направлять до Франції, будуть експерти в галузі отримання інформації з електронних пристроїв, наприклад, мобільних телефонів і комп'ютерів.

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Нагадаємо, 13 листопада у Парижі відбулася серія терактів: невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали неподалік від стадіону "Стад де Франс", а на рок-концерті в театрі "Батаклан" захопили і розстріляли заручників. Згідно з останніми даними французької прокуратури, кількість загиблих внаслідок терактів зросла до 129, поранених - до 352.