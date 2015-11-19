США випробували нову крилату ракету великої дальності

ВМС США випробували нову протикорабельну крилату ракету великої дальності LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), передає DT.ua з посиланням на Defense Aerospace.

Повідомляється, що випробування проводилися на базі ВМС США "Патаксент Рівер". Макет LRASM підвісили на винищувач F/A-18E/F Super Hornet з метою випробувань перевірки впливу ракети на аеродинамічні характеристики літака та його основні вузли підвіски озброєння. Найближчим часом Пентагон планує провести пуски нової ракети з винищувача. Програму розробки LRASM планується завершити в 2017 році, а з 2018 року вона надійде на озброєння ВМС США.

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LRASM оснащена радіочастотним датчиком для виявлення кораблів, каналом зв'язку з центром управління і електронно-оптичною системою, яка призначена для розпізнавання цілей і прицільного наведення.

Також ракета забезпечена перешкодозахищеним модулем GPS для виявлення і знищення конкретних кораблів у складі групи.

Раніше глава Пентагону Ештон Картер заявив, що США модернізують озброєння для протистояння агресії Росії. Зокрема, йде модернізація ядерного арсеналу, вкладаються гроші в розвиток нових технологій, які допоможуть вдосконалити дрони, бомбардувальники високої дальності, лазери.

Крім того, йде впровадження нових систем радіоелектронної боротьби.

"Ми модернізуємо наші бойові сили і засоби, а також плани реагування в надзвичайних ситуаціях - як самі по собі, так і спільно із союзниками - для стримування агресії Росії і для зменшення уразливості союзників і партнерів", - сказав Картер.