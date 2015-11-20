ЗМІ: Затримано бойовика ІДІЛ, який планував теракти у Швеції (фото)
09:17, 20 листопада 2015Світ
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Поліція Швеції в четвер ввечері затримала члена терористичної угруповання "Ісламська держава", який планував теракти в країні.
Бойовик був затриманий в притулку для біженців / Robert Granström/TT
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на The Local.se.
Як зазначає видання, 25-річний громадянин Іраку Мутар Мутанна Маджид був затриманий в притулку для біженців, який знаходиться у віданні шведського Агентства з міграції, в місті Боліден.
"Затримання пройшло спокійно, і зараз планується допит", - йдеться в повідомленні шведської служби безпеки Säpo.
Один зі свідків затримання повідомив, що підозрюваний намагався втекти на балконі, де його і впіймала поліція.
Кілька інших мешканців притулку розповіли, що затриманий жив там всього кілька тижнів.
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Як повідомляв УНІАН раніше, поліція Бразилії затримала вболівальника за спробу пронести вибухівку на стадіон у Ріо-де-Жайнеро.
Операція пройшла спокійно / Robert Granström/TT
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