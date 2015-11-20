Десять джихадистів утримують у готелі Radisson у Малі 170 заручників (фото)
12:08, 20 листопада 2015Світ
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У готелі Малі в місті Бамако знаходиться 170 заручників.
У готелі знаходиться 170 заручників / jovago.com
Про це повідомляє BBC.
Територія навколо готелю оточена.
Территорія готелю оточена / twitter.com/uk_expat
Також повідомляється про 10 джихадистів всередині готелю.
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Як повідомляв УНІАН, невідомі відкрили стрілянину у готелі Radisson Blu у столиці Малі Бамако. За інформацією деяких ЗМІ, в ході стрілянини загинули три людини.
В готелі 10 джихадистів / twitter.com/SkyNews
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