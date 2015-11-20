Десять джихадистів утримують у готелі Radisson у Малі 170 заручників (фото)

У готелі Малі в місті Бамако знаходиться 170 заручників.

Про це повідомляє BBC. Територія навколо готелю оточена. Також повідомляється про 10 джихадистів всередині готелю. Читайте такожУ Кельні невідомі відкрили стрілянину в ресторані, є жертви (фото) Як повідомляв УНІАН, невідомі відкрили стрілянину у готелі Radisson Blu у столиці Малі Бамако. За інформацією деяких ЗМІ, в ході стрілянини загинули три людини.

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