Десять джихадистів утримують у готелі Radisson у Малі 170 заручників (фото)

12:08, 20 листопада 2015
Світ
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У готелі Малі в місті Бамако знаходиться 170 заручників.

jovago.com

Про це повідомляє BBC.

Територія навколо готелю оточена.

Территорія готелю оточена / twitter.com/uk_expat

Також повідомляється про 10 джихадистів всередині готелю.

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Як повідомляв УНІАН, невідомі відкрили стрілянину у готелі Radisson Blu у столиці Малі Бамако. За інформацією деяких ЗМІ, в ході стрілянини загинули три людини.

twitter.com/SkyNews

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