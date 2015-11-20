Серед заручників у Малі знаходяться шість співробітників Turkish Airlines і п'ять французів

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію про утримуваних французів повідомило джерело.

Між тим представник турецького уряду підтвердив, що в готелі були шість співробітників авіакомпанії Turkish Airlines.

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Також повідомляється, що в заручниках знаходяться китайські туристи.

Як повідомляв УНІАН, в заручниках у готелі Малі можуть знаходиться близько 170 осіб.