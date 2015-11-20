Серед заручників у Малі знаходяться шість співробітників Turkish Airlines і п'ять французів
13:08, 20 листопада 2015Світ
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Серед захоплених у готелі Radisson Blu у столиці Малі Бамако знаходяться шість співробітників Turkish Airlines, а також там можуть бути п'ять громадян Франції
В заручниках у терористів знаходяться близько 170 людей / Twitter
Про це повідомляє Reuters.
Інформацію про утримуваних французів повідомило джерело.
Між тим представник турецького уряду підтвердив, що в готелі були шість співробітників авіакомпанії Turkish Airlines.
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Також повідомляється, що в заручниках знаходяться китайські туристи.
Як повідомляв УНІАН, в заручниках у готелі Малі можуть знаходиться близько 170 осіб.
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