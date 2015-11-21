У парламенті Німеччини хочуть приєднання країни до боротьби проти ІД у Сирії

У Німеччині представники парламентської більшості, члени партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виступили за вступ ФРН у боротьбу проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в Сирії, повідомляє DT.ua з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

"Німеччина повинна бути готова почати військові дії проти ІД. Де і як — залежить від співпраці з нашими партнерами", — сказав представник СДПН Томас Хитчлер.

Представник ХДС Родерік Кізеветтер висловився за використання ВПС Німеччини для ударів по позиціях ісламістів в Сирії.

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"Німеччина "надає вирішальну допомогу" міжнародній коаліції, надаючи розвідувальні дані. Ми надаємо об'єктивні дані, вони посилають смертників", — зазначив Кізеветтер.

Однак проти вступу ФРН в боротьбу з ІД в Сирії виступає Партія зелених.

"Звичайно, ми на боці наших французьких друзів. Але солідарність не означає, що ми приєднуємося до бойових вильотів", — повідомив лідер Партії зелених Петро Сімоне.

Серія терактів у Парижі відбулася в п'ятницю, 13 листопада. За останніми даними, в серії терактів загинули 132 особи, понад 350 отримали поранення.