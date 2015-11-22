Хакери Anonymous опублікували плани ІД щодо майбутніх терактів

Інформація надійшла від підгрупи Anonymous під назвою OpParisIntel, передає видання International Business Times.

Повідомляється, що такі напади бойовиків можуть бути здійснені в столиці Франції Парижі, Італії (в Мілані), США (Атланта), Індонезії та Лівані.

Не виключається, що теракти будуть здійснені вже в неділю, 22 листопада.

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У ФБР зазначили, що не мають даних про підготовку в Атланті терактів, але серйозно ставляться до попередження.

Відзначається, що хакери не назвали джерело інформації.

Раніше УНІАН повідомляв, що група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну «Ісламській державі», повідомила про злом більше 5000 записів терористів в Twitter.