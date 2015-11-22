У Брюсселі зберігається найвищий рівень бойової готовності через загрозу терактів

Брюссель залишається на найвищому рівні тривоги, влада побоюється скупчення людей через «серйозну і неминучу загрозу» терористичного нападу.

Як передає Радіо Свобода, 21 листопада був оголошений четвертий рівень тривоги. Станції метро бельгійської столиці були закриті на вихідні, і події, такі як футбольні матчі, були скасовані.

Додаткові заходи безпеки були введені в поїздах, на вокзалах, аеропортах.

Прем’єр-міністр Шарль Мішель сказав, що «є досить точна інформація про ризик нападу, подібного до того, що стався в Парижі», де 13 листопада, внаслідок атак загинули 130 і поранені сотні людей.

Брюссель був у центрі розслідувань, коли з’ясувалося, що підозрювані до атак в Парижі жили в Бельгії. Громадянин Бельгії, підозрюваний у причетності до нападів в Парижі, Салах Абдеслам усе ще перебуває на волі.