Роскомнагляд заблокує кілька статей із "Вікіпедії" про наркотики

Федеральна служба Росії з контролю незаконного обігу наркотиків визнала протиправною інформацію, що міститься в 4 статтях "Вікіпедії" про поширені наркотики. Про це повідомляє прес-служба Роскомнагляду.

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"За підсумками досліджень інформація в чотирьох статтях @ru_wikipedia визнана забороненою. Відправили повідомлення про внесення до Єдиного реєстру", - відзначили в Роскомнагляді.

Як стає зрозуміло з більш раннього повідомлення відомства, йдеться про деякі розділи статей "Кокаїн", "Метамфетамін", "Амфетаміни" та "MDMA", в яких міститься інформація про схему виготовлення і використання психотропних речовин.

У Твіттері Роскомнагляду також зазначається, що раніше у забороненому списку була також стаття "JWH-018", але вона "не була внесена до Реєстру, оскільки заборонену інформацію видалила адміністрація".