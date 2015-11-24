У Путіна відреагували на збитий російський Су-24 на кордоні з Туреччиною

Також він відмовився детально обговорювати тему з журналістами, зіславшись на те, що поки не можна говорити про причини цієї події, передає РБК.

"Поки ми від Міноборони причини падіння нашого бойового літака не чули. Ми знаємо достовірно, що літак перебував у повітряному просторі Сирії", - наголосив Пєсков.

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Він зазначив, що в заяві військового відомства використовується формулювання "імовірно" збитий, тому до уточнення інформації обговорювати реакцію Росії марно.

"Не маючи повної інформації, говорити про це неправильно", - ще раз наголосив Пєсков.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий у Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".