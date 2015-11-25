У Росії напали на пивзавод турецької Efes і понівечили прапор Туреччини

01:42, 25 листопада 2015
Світ
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Увечері 24 листопада в Ульяновську скоєно напад на офіс пивоварної компанії Efes Rus, яка належить турецькій Anadolu Efes.

ulgrad.ru

Про це повідомляє видання Ульяновск-город новостей.

Відзначається, що нападники приїхали до офісу Efes Rus на кількох автомобілях, після чого зірвали прапор Туреччини і почали ламати двері в будівлю.

Нападники зняли турецький прапор і закидали його яйцями. Замість турецького, учасники події підняли над заводом прапори Росії і ВДВ. Також на асфальті перед воротами заводу нападники написали образи на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

zn.ua

Видання пов'язує напад з інцидентом в Туреччині, де турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24, який порушив турецький повітряний простір.

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