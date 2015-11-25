У Росії напали на пивзавод турецької Efes і понівечили прапор Туреччини

Про це повідомляє видання Ульяновск-город новостей.

Відзначається, що нападники приїхали до офісу Efes Rus на кількох автомобілях, після чого зірвали прапор Туреччини і почали ламати двері в будівлю.

Нападники зняли турецький прапор і закидали його яйцями. Замість турецького, учасники події підняли над заводом прапори Росії і ВДВ. Також на асфальті перед воротами заводу нападники написали образи на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Видання пов'язує напад з інцидентом в Туреччині, де турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24, який порушив турецький повітряний простір.