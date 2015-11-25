В Угорщині затримано шістьох підозрюваних в тероризмі

Як передає Reuters, за словами директора Антитерористичного центру Яноша Хайду, при подальшому обшуку була виявлена лабораторія зі створення бомб, здатних вбити велику кількість людей.

Крім того, поліція затримала ще двох осіб, у машині яких були знайдено автомати, боєприпаси і глушники. У той же час поки не ясно, чи були обидві групи зловмисників пов'язані між собою.

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Хайду також пообіцяв у найближчі дні відповісти, чи були затримані пов'язані з джихадистами. Він відмовився розкрити імена підозрюваних та їх національність, але заявив, що справа носить міжнародних характер.

Зазначається, що двоє підозрюваних вже під арештом, а протягом середи суд вирішить долю інших.

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