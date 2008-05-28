Грузія знайшла заміну російським військовим в Абхазії

Грузинська сторона готує спеціальний пакет пропозицій щодо заміни російських миротворчих сил поліцейськими в зоні конфлікту в Абхазії.

Про сьогодні заявив державний міністр Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ в ефірі грузинської телекомпанії «Руставі-2», передає ІА «Новости-Грузия».

«Ми працюємо над тим, щоб військова операція була замінена на миротворчу цивільну операцію, і миротворців замінити на міжнародні поліцейські сили. Це якісно абсолютно інші сили», - заявив Т.ЯКОБАШВІЛІ.

За словами держміністра, в цьому випадку не будуть потрібні тисячі іноземців на території Грузії.

«Йдеться про грузинських і абхазьких поліцейських, а також інше населення регіону, яких навчать і якийсь час проведуть менеджмент міжнародні поліцейські сили», - заявив він.

Як повідомлялося, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ напередодні виступив з ініціативою щодо започаткування консультацій з Росією з питання заміни діючого миротворчого формату в самопроголошеній Абхазії.

«Після висновку спецкомісії ООН щодо «літакового інциденту» абсолютно ясно, що існуючий формат в Абхазії повинен бути змінений. Рішення про зміну формату складне, і ми повинні вести активні консультації з нашими партнерами, але водночас ми повинні почати з цього питання консультації з Росією», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він зазначив, що повинні відбутися консультації з російською стороною з питань виведення додаткової техніки і живої сили, введеної в грузинський регіон Абхазія, і скасування рішення про особливі відносини Росії з Абхазією від 16 квітня.

М.СААКАШВІЛІ повідомив, що на 6-7 червня запланована його зустріч з новим Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.