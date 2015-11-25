Лавров прокоментував можливість війни між Росією і Туреччиною через збитий Су-24

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

"Воювати з Туреччиною ми не збираємося, ставлення до турецького народу у нас не змінилося. Виникають лише питання до турецького керівництва", - сказав він.

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За його словами, атака турецьких ВПС на російський Су-24 "схожа на сплановану провокацію".

"У нас серйозні сумніви, що це був ненавмисний акт, це дуже схоже на сплановану провокацію", - підкреслив глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сьогодні, 25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому виразно чути попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.