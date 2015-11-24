МЗС РФ застерігає росіян від візитів до Туреччини

Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров не рекомендує росіянам відвідувати Туреччину в туристичних або будь-яких інших цілях.

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"Друге, що сьогодні необхідно підкреслити, полягає в наростанні терористичних загроз, які походять з території Туреччини. І це безвідносно того випадку, який стався сьогодні. Накопичується критична маса терористичних проявів на турецькій території. За нашою оцінкою, нічим не менші загрози, ніж в Єгипті", - заявив Лавров, цитують міністра "РИА Новости".

"І в цьому зв'язку ми, звичайно, не рекомендуємо нашим громадянам з туристичними цілями або з якими-небудь іншими в Турецьку Республіку спрямовуватися на даному етапі", - підкреслив глава МЗС РФ.

Як повідомлялося, для охорони правопорядку після інциденту з російським Су-24 турецький ОМОН оточив консульство РФ у Стамбулі, навколо якого вже почала збиратися акція протесту щодо операції РФ в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.