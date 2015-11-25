Туніс перекриває кордон із Лівією та посилює заходи безпеки після теракту

У Тунісі посилять контроль на кордоні після теракту 24 листопада.

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Таке рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки, передає "ТАСС".

"Кордон із Лівією буде закритл на два тижні, починаючи з півночі (четверга), одночасно будуть посилені заходи щодо забезпечення безпеки морських кордонів, а також аеропортів", - сказано в комюніке канцелярії президента.

Як повідомлялося, увечері 24 листопада в центрі столиці Тунісу потужний вибух забрав життя 12 людей, ще 17 були поранені. Причиною вибуху автобуса вважають терориста-смертника, в рюкзаку якого було орієнтовно 10 кілограм вибухівки. В країні оголошено надзвичайний стан.