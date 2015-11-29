Попри заборону, в Парижі екологи вийшли на демонстрацію, яка переросла в сутички з поліцією (фото)
Поліцейські затримали близько ста учасників несанкціонованої демонстрації у захист навколишнього середовища, що відбулася в неділю, 29 листопада, на площі Республіки в Парижі.
Про це заявив перфект поліції Мішель Кадо, пише Лента.ру з посиланням на Irish Independent.
Зазначається, що акція переросла в зіткнення зі співробітниками правоохоронних органів, правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.
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Однак, за словами Кадо, в результаті заворушень ніхто не постраждав.
За наявною інформацією, демонстрація пройшла за ініціативи громадської групи «Коаліція клімат 21» напередодні міжнародної конференції з клімату COP21, відкриття якої заплановане в столиці Франції на 30 листопада.
При цьому після серії терактів, які були здійснені в ніч на 14 листопада в Парижі і передмісті Сен-Дені, в країні було введено надзвичайний стан і влада заборонила проводити масові зібрання.