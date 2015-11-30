У Росії заборонили діяльність Фонду Сороса

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури РФ, за результатами вивчення отриманих матеріалів ухвалено рішення про визнання небажаною на території РФ діяльності іноземних неурядових організацій - Фонду «Відкрите суспільство» (Фонд Сороса) та Інституту "Відкрите суспільство фонд сприяння" (OSI Assistance Foundation).

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Зазначається, що це рішення ухвалено у зв'язку зі зверненням Ради федерації Федеральних зборів РФ до генпрокурора Росії, міністра закордонних справ РФ і міністра юстиції РФ про перевірку організацій, включених у так званий патріотичний "стоп-лист".

Цей "стоп-лист" затверджено постановою Ради федерації РФ 8 липня поточного року. Він звертає увагу на діяльність Інституту "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса).

"Встановлено, що діяльність Фонду "Відкрите суспільство" та Інституту "Відкрите суспільство фонд сприяння" "становить загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації та безпеки держави", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про ухвалене рішення направлено до Мін'юсту Росії для включення зазначених організацій до переліку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнано небажаною на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Рада федерації РФ запропонувала включити в "патріотичний стоп-лист" Світовий конгрес українців, Українську всесвітню координаційну раду, а також Кримську польову місію з прав людини.

Крім того, в "стоп-лист" увійшли інститут "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса), Національний фонд демократії, Міжнародний республіканський інститут, Національний демократичний інститут міжнародних питань, Фонд Макартурів, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд "Освіта для демократії", Східно-Європейський демократичний центр. Всього в списку 12 організацій.

Закон про небажані організації Держдума РФ ухвалила в середині травня. Згідно з документом, влада за погодженням із МЗС Росії може заборонити діяльність на території Росії організацій, визнаних такими, що "загрожують основам конституційного ладу та безпеки держави".