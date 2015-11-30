"Паризький терорист" Абдеслам міг втекти до Сирії - CNN

Про це телеканалу CNN повідомило власне джерело, передає Дождь.

Як зазначає канал, версія про те, що Абдеслам поїхав до Сирії, не є остаточною, оскільки французька розвідка опрацьовує її.

Зазначається, що слідчі почали шукати Абдеслама після серії терактів у Парижі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі у рамках антитерористичної операції поліції проведено 19 обшуків, затримано 16 осіб. Підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не знайшли.