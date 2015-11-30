"Паризький терорист" Абдеслам міг втекти до Сирії - CNN
15:27, 30 листопада 2015Світ
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Підозрюваний у терористичних атаках у Парижі 13 листопада Салах Абдеслам міг виїхати до Сирії.
REUTERS
Про це телеканалу CNN повідомило власне джерело, передає Дождь.
Як зазначає канал, версія про те, що Абдеслам поїхав до Сирії, не є остаточною, оскільки французька розвідка опрацьовує її.
Зазначається, що слідчі почали шукати Абдеслама після серії терактів у Парижі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі у рамках антитерористичної операції поліції проведено 19 обшуків, затримано 16 осіб. Підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не знайшли.
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