Посол США в НАТО: Розвідка підтверджує версію Анкари про порушення повітряного простору Су-24

За словами постійного представника США при НАТО Дугласа Льюта, американські дані, з якими йому вдалося ознайомитися, підтверджують версію подій, яку висувала Анкара, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Згідно з повідомленням, в ході телефонної конференції з журналістами Льют також заявив, що Туреччина ні з ким не координувала свої дії щодо російського літака: ні НАТО, ні з США.

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі союзники повністю підтримують право Туреччини на захист свого повітряного простору.