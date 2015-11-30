Посол США в НАТО: Розвідка підтверджує версію Анкари про порушення повітряного простору Су-24
18:02, 30 листопада 2015Світ
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Дані розвідки США про рухи російського бомбардувальника Су-24 на турецько-сирійському кордоні підтверджують версію Анкари про те, що російський літак порушив повітряний простір Туреччини.
REUTERS
За словами постійного представника США при НАТО Дугласа Льюта, американські дані, з якими йому вдалося ознайомитися, підтверджують версію подій, яку висувала Анкара, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
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Згідно з повідомленням, в ході телефонної конференції з журналістами Льют також заявив, що Туреччина ні з ким не координувала свої дії щодо російського літака: ні НАТО, ні з США.
Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі союзники повністю підтримують право Туреччини на захист свого повітряного простору.
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