У Китаї через загрозу повені евакуювали більше 190 тисяч людей
12:02, 31 травня 2008Світ
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Небезпека загрожує великому місту Мяньян
У китайській провінції Сичуань більш як 190 тисяч людей було евакуйовано з районів, що постраждали від землетрусу 12 травня.
Як передає радіо «Свобода», причина евакуації - загроза повені. В результаті землетрусу змінилися русла річок.
Влада попереджує, що небезпека затоплення загрожує великому місту Мяньян. У разі прориву греблі, що захищають місто, необхідно буде евакуювати більш як мільйон людей.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня в провінції Сичуань стався сильний землетрус. За офіційними даними, загальна кількість жертв землетрусу перевищила 68 тисяч, 20 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
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