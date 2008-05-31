У Китаї через загрозу повені евакуювали більше 190 тисяч людей

У китайській провінції Сичуань більш як 190 тисяч людей було евакуйовано з районів, що постраждали від землетрусу 12 травня.

Як передає радіо «Свобода», причина евакуації - загроза повені. В результаті землетрусу змінилися русла річок.

Влада попереджує, що небезпека затоплення загрожує великому місту Мяньян. У разі прориву греблі, що захищають місто, необхідно буде евакуювати більш як мільйон людей.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня в провінції Сичуань стався сильний землетрус. За офіційними даними, загальна кількість жертв землетрусу перевищила 68 тисяч, 20 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.