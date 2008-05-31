Заступник голови МЗС Грузії: Росія готується до інтервенції

Міністерство закордонних справ Грузії розцінює введення в Абхазький регіон батальйону залізничних військ Російської Федерації як "агресивний крок Росії щодо Грузії".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ на спеціальному брифінгу в Тбілісі.

Він сказав, що Росія ввела в Абхазький регіон підрозділи залізничних військ "без узгодження з центральною владою Грузії".

"Росія посилює свою військову інфраструктуру для здійснення військової інтервенції проти Грузії", - додав Г.ВАШАДЗЕ.

Міністр повідомив, що "Грузія проведе консультації з дружніми державами для того, аби терміново дати відповідь на ці агресивні дії Росії".

При цьому він вказав, що "до МЗС Грузії сьогодні або завтра буде запрошено посла РФ Вячеслава КОВАЛЕНКА, і йому буде заявлено протест".