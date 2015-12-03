"Каліфорнійський стрілець" навесні їздив до Саудівської Аравії – колега Фарука

Підозрюваний у стрілянині в центрі соціального захисту в Каліфорнії раніше цього року їздив до Саудівської Аравії.

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З подорожі Саїд Фарук повернувся з дружиною, повідомляє ABCNews.

За словами його співробітника, Патріка Баккарі, Фарук від'їжджав приблизно на місяць цієї весни. Повернувся вже з дружиною-фармацевтом, згодом у них народилася дитина.

Баккарі розповів, що стриманий Фарук вів себе як завжди, єдине – відростив бороду.

В день вечірки вони сиділи за одним столом. Раптом Фарук зник, залишивши своє пальто на стільці. Баккарі розповідає, що в момент, коли почалася стрілянина, він зайшов до ванної, завдяки цьому виявився пораненим тільки дрібної шрапнеллю, що відлітала від стін.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 людей. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.

В ході перестрілки співробітники правоохоронних органів ліквідували двох злочинців. За інформацією Reuters, в ході обшуку в автомобілі були виявлені дві гвинтівки і два пістолети. Також був затриманий третій підозрюваний, його причетність до злочину встановлюється.