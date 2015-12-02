У Каліфорнії невідомий застрелив 20 осіб

21:56, 02 грудня 2015
Світ
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У каліфорнійському місті Сан-Бернардіно в результаті стрілянини загинули, за попередніми даними, 20 осіб.

Про це повідомила міська пожежна служба у своєму твіттері, пише Медуза.

Поліція заявила про наявність «від одного до трьох» підозрюваних. Вони добре озброєні і можливо одягнені в бронежилети, повідомили в поліції Los Angeles Times.

Поліція підтвердила наявність «активного стрілка» в районі вулиць Orange Show Road і Waterman Avenue, повідомили в офісі окружного шерифа. На місці події працюють правоохоронні органи, вулиці перекриті.

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