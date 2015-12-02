У Каліфорнії невідомий застрелив 20 осіб

Про це повідомила міська пожежна служба у своєму твіттері, пише Медуза.

Поліція заявила про наявність «від одного до трьох» підозрюваних. Вони добре озброєні і можливо одягнені в бронежилети, повідомили в поліції Los Angeles Times.

SBFD units responding to reports of 20 victim shooting incident in 1300 block of S. Waterman. SBPD is working to clear the scene. — San Bernardino Fire (@SBCityFire) December 2, 2015

Поліція підтвердила наявність «активного стрілка» в районі вулиць Orange Show Road і Waterman Avenue, повідомили в офісі окружного шерифа. На місці події працюють правоохоронні органи, вулиці перекриті.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава".